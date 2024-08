Goldman Sachs Group Inc.: Bayer-Aktie erhält Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Fokus richte sich beim Agrarchemie- und Pharmakonzern auf das kommende Jahr, schrieb Analyst James Quigley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor dem zweiten Halbjahr 2025 deuteten sich keine Kurskatalysatoren an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 12:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 25,87 EUR zu. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 15,96 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1 053 954 Bayer-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 22,8 Prozent nach unten. Voraussichtlich am 05.11.2024 wird Bayer Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

