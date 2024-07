Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Continental-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental vor der Quartalsbilanz von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Profitabilität im Autogeschäft dürfte sich zuletzt verbessert haben, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier hätten sich die erzielten Preise positiv ausgewirkt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:21 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 58,30 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 2,92 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 10 787 Stück. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 21,4 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 22:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



