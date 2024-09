Goldman Sachs Group Inc. gibt Bayer-Aktie Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die auf der Lungenkrebs-Fachkonferenz (WCLC) von den Leverkusenern präsentierten Daten erschienen solide, schrieb Analyst James Quigley in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit und Verträglichkeit blieben aber offen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:22 Uhr 3,2 Prozent auf 27,76 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 8,09 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 454 472 Bayer-Aktien. Auf Jahressicht 2024 verlor die Aktie um 17,1 Prozent. Voraussichtlich am 05.11.2024 wird Bayer Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

