Goldman Sachs Group Inc. gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Buy

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group nach einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten sich auf das Expressgeschäft konzentriert und die Frage, warum es der Erholung in der Luft- und Seefracht hinterherhinkt, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 38,73 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 34,26 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 984 467 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2024 sank die Aktie um 9,4 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 17:45 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.