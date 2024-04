Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Neutral-Note für BASF-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Chemiekonzern an die jüngsten Quartalszahlen und Währungsbewegungen an. Sie erfasst damit besser als erwartet ausgefallene Margen, die schwächere Umsatzannahmen mehr als wettmachten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 49,21 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,77 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 337 614 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Anteilsschein um 8,1 Prozent nach oben. Am 26.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

