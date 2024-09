Goldman Sachs mit Börsenausblick für das Restjahr: Wann neue Aktienrekorde und wann ein Absturz zu erwarten sind

• Goldman Sachs-Experte sieht starkes Handelsumfeld bis Mitte September• Schwierige Lage vor den US-Wahlen• Neue Rekorde zum Jahresende

Dass die Märkte im August teils deutliche Abschläge hinnehmen mussten, scheint bereits vergessen: Die Rally am Aktienmarkt setzt sich weiter fort, teils waren bereits neue Rekordstände zu sehen. Dass die Börsen den Rücksetzer so schnell verdaut haben, lässt auch Experten aufhorchen: "Wir haben gerade eine der größten und schnellsten Abwicklungen erlebt, die ich je gesehen habe", zitiert "Business Insider" aus einer Investorenmitteilung von Scott Rubner, der als Stratege bei Goldman Sachs arbeitet.

Experte erwartet weitere Rekorde

Der Experte gibt dabei auch Entwarnung für die kommenden Wochen und glaubt, dass sich die Anleger zumindest bis Mitte September auf neue Rekordstände an den Märkten freuen könnten. Der Aktienmarkt ist seiner Ansicht nach Mitte August in ein "sehr positives 4-wöchiges Aktienhandelsfenster" eingetreten. "Die weltweiten zweiwöchigen Urlaube begannen am Freitag um 16 Uhr. Die Messlatte dafür, zwischen Strand und einer BBQ-Party am Labor Day bearish zu sein, liegt hoch", so Rubner weiter. Die geringe Volatilität, die gegen Ende des Sommers üblich sei, sei normalerweise bullisch für die Aktienkurse.

Anleger wechseln wieder in den Kaufmodus

Anleger, die während des Ausverkaufs Anfang August aus Aktien herausgedrängt worden seien, würden nun wieder in den Kaufmodus wechseln, heißt es weiter. Dabei werden seiner Ansicht nach insbesondere jene Aktien stark nachgefragt werden, deren Aktienrückkaufprogramme bereits genehmigt wurden. "Das Rückkauffenster von Unternehmen von August bis September ist historisch stark. Dieser Zweimonatszeitraum ist mit 20,7 % der Rückkäufe der zweitbeste des Jahres", sagte Rubner. Die Bank gehe davon aus, dass dieses Jahr Aktienrückkäufe im Wert von etwa einer Billion US-Dollar durchgeführt werden.

Trendwende ab 16. September

Allerdings ist der Zeitraum für den Aufwärtstrend begrenzt, schon ab Mitte September sollten sich Anleger auf eine Trendwende einstellen. "Ich bin bis zum 16. September optimistisch. Dann ändert sich die Saisonalität. Die zweite Septemberhälfte ist die SCHLECHTESTE ZWEIWOCHEN-HANDELSZEIT des Jahres. Ich werde nicht dabei bleiben", zitiert Business Insider Rubner weiter.

Insbesondere vor den Wahlen in den USA sieht er dann ein schwieriges Handelsumfeld für Aktien und rechnet mit einer Phase negativer Volatilität in der zweiten Septemberhälfte. Doch auch dies ist seiner Einschätzung nach nicht von Dauer, denn grundsätzlich zeigt sich der Experte überzeugt, dass die Märkte das Jahr 2024 auf neuen Rekordständen beenden werden. Den S&P 500 sieht er dann bei bis zu 6.000 Punkten - mit neuen Höchstständen in den Monaten November und Dezember. Aktuell hält sich der breite US-Börsenindex bei 5.648,40 Punkten (Schlusskurs vom 30.08.2024) und hätte somit noch ein Aufwärtspotenzial von rund sechsen Prozent.



Redaktion finanzen.at