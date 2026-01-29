Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
29.01.2026 03:05:59
Google Agrees to Pay $135M in Huge Android Data-Harvesting Settlement
Google's settlement with Android users would resolve the lawsuit and alter how the company manages its terms of service, though not all users would receive financial compensation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
