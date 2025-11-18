:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
18.11.2025 06:02:04
Google boss says trillion-dollar AI investment boom has 'elements of irrationality'
The AI boom has been an "extraordinary moment" but a subsequent bust would affect every company, CEO Sundar Pichai told the BBC.
