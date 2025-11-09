Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
09.11.2025 12:42:00
Google's Latest AI Chip Puts the Focus on Inference
Alphabet's (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) Google has been designing its own custom artificial intelligence (AI) accelerators for years. The company's Tensor Processing Units, or TPUs, are now on their seventh generation. Unlike Nvidia's GPUs, which are general purpose, Google's TPUs are application-specific integrated circuits designed specifically for artificial intelligence workloads.Google announced on Thursday that Ironwood, its seventh-generation TPU, would be available for Google Cloud customers in the coming weeks. The company also disclosed that its new Arm-based Axion virtual machine instances are currently in preview, unlocking major improvements in performance per dollar. With these new cloud products, Google is aiming to lower costs for AI inference and agentic AI workloads.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 662,00
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.