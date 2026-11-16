(RTTNews) - GoPro Inc. (GPRO) released Loss for its third quarter of -$85.804 million

The company's bottom line came in at -$85.804 million, or -$0.44 per share. This compares with -$27.418 million, or -$0.17 per share, last year.

Excluding items, GoPro Inc. reported adjusted earnings of -$46.144 million or -$0.24 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 49.5% to $68.767 million from $136.299 million last year.

GoPro Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$85.804 Mln. vs. -$27.418 Mln. last year. -EPS: -$0.44 vs. -$0.17 last year. -Revenue: $68.767 Mln vs. $136.299 Mln last year.