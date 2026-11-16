GoPro Aktie
WKN DE: A1XE7G / ISIN: US38268T1034
|
16.11.2026 22:57:58
GoPro Q3 Loss Widens
(RTTNews) - GoPro, Inc. (GPRO), a provider of action cameras and subscription services, reported a wider loss in the third quarter after revenue declined sharply, reflecting lower hardware sales.
The company posted a net loss of $85.8 million, or $0.44 per share, compared with a net loss of $27.4 million, or $0.17 per share, in the year-ago quarter.
Revenue fell 41 percent to $96.2 million from $162.9 million. Hardware revenue plunged 49.5 percent to $68.8 million, while subscription and services revenue increased 3.1 percent to $27.4 million.
Gross margin declined to 12.7 percent from 35.1 percent.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GoPro
Analysen zu GoPro
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GoPro
|0,55
|-3,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.