Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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22.10.2026 10:15:00
Got $1,000? 2 Growth Stocks Building the Quantum Computing Revolution
Six quantum computing companies went public in 2026, and most investors still cannot name more than two of them. That actually suggests opportunity.
The popular names, IonQ (NYSE: IONQ) and Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), get the headlines and much of the retail interest. Meanwhile, two newer listings are doing the less glamorous work of actually building and shipping quantum machines to paying customers.
With $1,000 to put to work, splitting it between these two lesser-known quantum stocks gives you one company that already installs computers in data centers today and one that just posted the best error-correction result anyone has published.
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|Quantum Computing Inc Registered Shs
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