Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
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15.09.2026 13:55:21
Grab to acquire majority stake in BNPL platform Atome for US$1.5 billion
The deal could ultimately value the target at up to US$4.5 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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