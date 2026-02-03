Grainger Aktie
WKN: 857498 / ISIN: US3848021040
|
03.02.2026 18:10:42
Grainger (GWW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, Feb. 3, 2026 at 11 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grainger Inc., W.W.
|
02.02.26
|S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grainger von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Ausblick: Grainger präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26
|S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grainger von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grainger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Grainger gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.01.26
|S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grainger-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.01.26
|S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grainger von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grainger von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Grainger Inc., W.W.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grainger Inc., W.W.
|1 004,50
|-1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen schwächer
Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.