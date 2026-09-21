Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

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21.09.2026 06:00:10

Grant Thornton boss defends private equity ownership

Malcolm Gomersall says new structure will improve audit quality due to increased scrutinyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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