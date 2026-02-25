Great News: SoFi Technologies Just Got a Massive Price Target

SoFi Technologies Aktie

SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) may be quietly setting up for a powerful rerating. After a steep sell-off, Wall Street just issued a bold upgrade, while revenue and member growth continue to compound at impressive rates. If sentiment shifts and earnings keep climbing, this fintech could deliver far more upside than the market currently expects.Stock prices used were the market prices of Feb. 13, 2026. The video was published on Feb. 24, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
