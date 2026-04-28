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WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: SoFi Technologies legt Quartalsergebnis vor

SoFi Technologies lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,119 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll SoFi Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,05 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,607 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,390 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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