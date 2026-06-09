Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
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09.06.2026 06:00:00
Greg Abel Is Doing Something at Berkshire Hathaway That Warren Buffett Never Would Have
For the 60 years Warren Buffett served as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), he employed a policy of not meddling in each subsidiary's managers' leadership of their respective business. His thinking? They were smart enough on their own to build a business he was interested in owning.Buffett's predecessor, Greg Abel, may not feel quite the same way, though. After announcing its plans last month to wholly acquire and then privatize homebuilder Taylor Morrison Home Corp. (NYSE: TMHC), last week, Abel alluded to the possibility of combining Taylor with another Berkshire company -- manufactured- and mobile-homes builder Clayton Homes.It's not happened yet. And it may never actually come to pass.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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