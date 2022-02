Großneffe von Warren Buffett meldet erfolgreiche SPAC-Fusion in privater Luftfahrt

Starinvestor Warren Buffett hat in der Vergangenheit des Öfteren bewiesen, dass er ein Händchen für gute Investments hat. Sein Großneffe, der ebenfalls auf dem Aktienmarkt aktiv ist, teilt wohl Buffetts Geschmack in Bezug auf Unternehmen und seine Leidenschaft für die private Luftfahrt.

• Alex Buffett Rozek ist Co-CEO der Holdinggesellschaft Boston Omaha• Buffetts Großneffe hat ähnliche Interessen wie sein berühmter Großonkel• Rozek-SPAC fusioniert mit der Sky Harbour Group (SHG)

Alexander Buffett Rozek ist der Enkel von Warren Buffetts verstorbener Schwester Doris. Er und sein Großonkel Warren Buffett scheinen mehr als nur eine Blutlinie zu teilen. Alex Buffett Rozek ist Co-CEO der Boston Omaha Corporation, einer Holdinggesellschaft - ähnlich wie Warren Buffetts Berkshire Hathaway - mit Geschäftsinteressen in den Bereichen Werbung, Versicherungen und Breitband-Internet. Wie Markets Insider berichtet, fühlen sich beide von Unternehmen mit physischen statt digitalen Betriebstätigkeiten angezogen und konzentrieren sich auf ähnliche Merkmale bei der Beurteilung von Unternehmen. Doch neben dem Geschmack in Bezug auf Unternehmen scheint Rozek laut Markets Insider auch Buffetts Interesse an Übernahmen und seine Leidenschaft für Privatjets zu teilen.

Yellowstone Acquisition Company fusioniert mit Sky Harbour

Während Warren Buffetts Berkshire Hathaway 1998 NetJets, das nach eigenen Angaben "weltweit führend in der privaten Luftfahrt" ist und "die größte und vielseitigste Privatjetflotte der Welt" besitzt, verwaltet und betreibt, übernahm, scheint auch sein Großneffe Alex Buffett Rozek Interesse an der privaten Luftfahrt zu haben.

Im Herbst 2020 gründeten Rozek und sein Partner Adam Peterson die Yellowstone Acquisition Company - eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, kurz SPAC -, die im Oktober 2020 an die Börse ging, und sammelten laut Markets Insider gemeinsam mit den Milliardärsinvestoren Bill Ackman und Chamath Palihapitiya Geld für eine zukünftige Übernahme.

Diese erfolgte nun: Die Yellowstone Acquisition Company von Alex Buffett Rozek schloss im Januar ihre Fusion mit der Sky Harbour Group (SHG) ab. Sky Harbours Ziel ist es nach eigenen Angaben, "den Mangel an Hangars für die private Luftfahrt in vielen Gebieten im ganzen Land zu beheben". Deshalb versuche das Unternehmen "ein Netzwerk von schlüsselfertigen, gehobenen Hangarkomplexen für die Geschäftsluftfahrt aufzubauen". Tal Keinan, Vorsitzender und CEO von SHG, erklärte im vergangenen Sommer: "Sky Harbour freut sich, diese Partnerschaft mit Yellowstone und dem Team von Boston Omaha einzugehen, um von den strategischen Fortschritten zu profitieren, die das Unternehmen in den letzten 12 Monaten gemacht hat".

In einer Pressemitteilung, in der sie den Deal im vergangenen August ankündigten, erklärten die beiden Boston Omaha-CEOs laut Markets Insider, dass sie sich unter anderem von Sky Harbor angezogen fühlten, weil sie Infrastrukturunternehmen mögen. Daneben hätten sie auch die Kostenvorteile, die Skalierbarkeit, das Führungsteam und die hohen Eintrittsbarrieren des Sektors beeindruckt. Auch mehrere Unternehmen der Holdinggesellschaft von Rozeks Großonkel, Warren Buffett, sind im Infrastrukturbereich tätig - darunter die Burlington Northern Railway und Berkshire Hathaway Energy. Darüber hinaus habe Buffett, wie Markets Insider berichtet, wiederholt auf die Macht von Marken wie See’s Candies als "Burggräben", um den Wettbewerb abzuwehren, hingewiesen, die niedrigeren Kosten von Geico im Vergleich zu seinen Konkurrenten hervorgehoben und die entscheidende Bedeutung des Managements betont.

Boston Omaha-Aktie vs. Berkshire Hathaway-Aktie

An die Performance der Berkshire Hathaway-Aktie kommt Warren Buffetts Großneffe mit seiner börsennotierten Holdinggesellschaft Boston Omaha allerdings bei weitem nicht ran. Im vergangenen Jahr stieg die Boston Omaha-Aktie an der NYSE - auch wenn sie zwischenzeitlich bei 49,92 US-Dollar ihr 52-Wochen-Hoch erreichte - letztlich gerade einmal um 3,9 Prozent und beendete das Jahr bei 28,73 US-Dollar. Derweil konnte Buffetts Berkshire Hathaway B-Aktie 2021 an der NYSE um 28,95 Prozent auf 299 US-Dollar zulegen. Die Berkshire Hathaway A-Aktie beendete das Jahr 2021 bei 450.662 US-Dollar um 29,57 Prozent stärker. Damit schlug Starinvestor Warren Buffett auch den Gesamtmarkt gemessen am S&P 500, der im vergangenen Jahr um knapp 27 Prozent zulegen konnte.

