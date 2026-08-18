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18.08.2026 06:31:29
Gstarsoft A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Gstarsoft A hat am 15.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,19 CNY gegenüber 0,210 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gstarsoft A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 85,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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