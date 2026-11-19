GTA Resources and Mining Aktie
WKN DE: A1JT90 / ISIN: CA36191A1003
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19.11.2026 22:41:49
GTA 6 Launch Day Hits Different for Fired Rockstar Workers
Three people among the bigger group fired from Rockstar last year describe the “bittersweetness” of finally seeing the game they poured their hearts into out in the world.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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