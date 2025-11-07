Guild A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guild A hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 361,6 Millionen USD – ein Plus von 23,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guild A 293,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at