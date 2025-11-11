Gute Stimmung bei Sony - Aktie profitiert von Gewinnsprung

• Sony überrascht mit starkem Gewinnanstieg• Optimistischer Ausblick - Dividende bleibt stabil• Aktie steigt kräftig

Der japanische Technologieriese Sony hat für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 starke Zahlen präsentiert. Der Nettogewinn stieg um 6,7 Prozent auf 311,4 Milliarden Yen, nach 291,8 Milliarden Yen im Vorjahr. Der Konzern schnitt damit beim Gewinn deutlich besser ab, als Analysten mit 278,5 Milliarden Yen geschätzt hatten. Die Umsätze stiegen um 4,6 Prozent auf 3,108 Billionen Yen.

Finanzdienstleistungen als abgeschlossene Sparte

Sony hat das Geschäftsfeld Finanzdienstleistungen nach der teilweisen Abspaltung der Sony Financial Group zum 1. Oktober 2025 als aufgegebenes Geschäft klassifiziert. Damit konzentriert sich der Konzern stärker auf Unterhaltungselektronik, Gaming und Film/TV-Inhalte - Bereiche, die das Wachstum des Unternehmens tragen sollen.

Erhöhter Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26

Sony hat zudem die Prognose für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr angehoben. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn wird nun auf 1,05 Billionen Yen geschätzt. Das wäre dennoch ein leichter Rückgang um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Betriebsergebnis soll dagegen um 12 Prozent auf 1,43 Billionen Yen steigen, während die Umsätze stabil bei 12 Billionen Yen erwartet werden. Die Belastungen durch Zölle dürften laut Sony geringer ausfallen als bislang erwartet.

Zuvor hatte das Unternehmen einen deutlich stärkeren Rückgang beim Nettogewinn von 9,1 Prozent auf 970 Milliarden Yen und ein moderates Wachstum beim Betriebsergebnis von 4,2 Prozent prognostiziert. Die Dividende bleibt stabil bei 25 Yen je Aktie für das Gesamtjahr.

So reagiert die Sony-Aktie

Anleger zeigen sich überaus erfreut über die Bilanz des Elektronikunternehmens und schicken die Aktie an der Börse in Tokio am Dienstag um 5,51 Prozent nach oben auf 4.520 Yen. Damit summiert sich das Plus seit Jahresbeginn auf bemerkenswerte 40,40 Prozent.

Redaktion finanzen.at