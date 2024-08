Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Der Euro STOXX 50 schloss den Handelstag im Plus ab.

Letztendlich gewann der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,68 Prozent auf 4 873,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,101 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,231 Prozent auf 4 852,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 841,00 Punkten am Vortag.

Bei 4 907,39 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 852,18 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,003 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 4 894,02 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 921,22 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 471,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 4,84 Prozent auf 140,02 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 195,02 EUR), Infineon (+ 1,42 Prozent auf 32,05 EUR), Eni (+ 1,20 Prozent auf 14,87 EUR) und BASF (+ 0,77 Prozent auf 43,10 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen adidas (-2,24 Prozent auf 231,30 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,55 Prozent auf 3,75 EUR), BMW (-1,08 Prozent auf 85,82 EUR), UniCredit (-1,07 Prozent auf 38,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,82 Prozent auf 103,20 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 10 816 070 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 327,052 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

