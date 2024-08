Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 1,22 Prozent stärker bei 4 899,91 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,101 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,231 Prozent auf 4 852,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 841,00 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 907,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 852,18 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,535 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 894,02 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 921,22 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 471,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,58 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 4,84 Prozent auf 140,02 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 32,37 EUR), adidas (+ 1,39 Prozent auf 239,90 EUR), Siemens (+ 0,99 Prozent auf 170,16 EUR) und Bayer (+ 0,76 Prozent auf 27,81 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-0,17 Prozent auf 24,05 EUR), BMW (-0,09 Prozent auf 86,68 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,09 Prozent auf 3,80 EUR), UniCredit (-0,09 Prozent auf 38,38 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,05 Prozent auf 104,00 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 312 484 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 327,052 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

2024 verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at