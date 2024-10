Gute Stimmung in Europa: Pluszeichen im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,53 Prozent fester bei 4 973,55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,178 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,056 Prozent stärker bei 4 950,05 Punkten, nach 4 947,30 Punkten am Vortag.

Bei 4 944,13 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 983,91 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,673 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 835,30 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.07.2024, den Stand von 4 870,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 105,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,21 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 2,21 Prozent auf 12,20 EUR), adidas (+ 1,91 Prozent auf 229,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,88 Prozent auf 92,36 EUR), BASF (+ 1,74 Prozent auf 47,01 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,05 Prozent auf 57,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-0,85 Prozent auf 7,26 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,84 Prozent auf 140,00 EUR), Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 216,80 EUR), UniCredit (-0,39 Prozent auf 40,67 EUR) und Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 28,13 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 379 487 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 300,926 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,88 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 8,68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nordea Bank Abp Registered-Aktie an.

Redaktion finanzen.at