Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Der STOXX 50 entwickelt sich am Freitagnachmittag positiv.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,28 Prozent fester bei 4 429,13 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,074 Prozent fester bei 4 420,08 Punkten, nach 4 416,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 409,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 438,58 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 454,86 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, bei 4 531,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 850,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 3,15 Prozent auf 39,03 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,47 Prozent auf 3,77 EUR), BASF (+ 2,14 Prozent auf 48,49 EUR), Siemens (+ 1,58 Prozent auf 182,42 EUR) und BP (+ 1,56 Prozent auf 4,15 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-1,76 Prozent auf 9,95 GBP), AstraZeneca (-1,57 Prozent auf 117,76 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,45 Prozent auf 102,25 GBP), RELX (-1,32 Prozent auf 35,04 GBP) und Unilever (-0,73 Prozent auf 47,66 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 15 192 663 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 464,179 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die Santander-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at