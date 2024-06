Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne

Am Dienstag ging es im STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,57 Prozent auf 4 511,00 Punkte aufwärts. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,212 Prozent auf 4 494,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 485,45 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 514,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 487,55 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 521,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, lag der STOXX 50 bei 4 374,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 4 033,40 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,24 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 3,01 Prozent auf 34,18 EUR), VINCI (+ 2,13 Prozent auf 100,60 EUR), National Grid (+ 2,10 Prozent auf 8,94 GBP), Schneider Electric (+ 1,98 Prozent auf 227,53 EUR) und AXA (+ 1,90 Prozent auf 30,53 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil LOréal (-1,56 Prozent auf 439,73 EUR), Reckitt Benckiser (-0,68 Prozent auf 43,77 GBP), Diageo (-0,68 Prozent auf 25,58 GBP), Richemont (-0,60 Prozent auf 141,25 CHF) und Novartis (-0,42 Prozent auf 93,15 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 28 847 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 586,279 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 9,82 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

