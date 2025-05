FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Axa nach Zahlen von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die langfristige strategische Fokussierung des Versicherers auf das Geschäftsfeld Schaden/Unfall zahle sich aus, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Verkauf des Asset Managements an BNP Paribas erfolge zudem zu finanziell guten Konditionen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 15:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 16:00 / MESZ





