Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Für den STOXX 50 ging es am Montag aufwärts.

Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,46 Prozent stärker bei 4 452,63 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 4 433,14 Punkte an der Kurstafel, nach 4 432,32 Punkten am Vortag.

Bei 4 423,07 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 460,15 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 356,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, lag der STOXX 50 bei 4 520,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 888,74 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 8,81 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,35 Prozent auf 26,38 GBP), Richemont (+ 2,03 Prozent auf 133,50 CHF), UBS (+ 2,01 Prozent auf 26,94 CHF), GSK (+ 1,40 Prozent auf 14,80 GBP) und BP (+ 1,26 Prozent auf 4,22 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,69 Prozent auf 467,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,07 Prozent auf 101,25 GBP), National Grid (-0,52 Prozent auf 9,92 GBP), Zurich Insurance (-0,51 Prozent auf 507,00 CHF) und Diageo (-0,46 Prozent auf 25,88 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 29 444 549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 460,707 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,12 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at