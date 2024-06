Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag stärker

Am Donnerstag gewinnt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,66 Prozent auf 18 186,38 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,750 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 18 068,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18 067,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 210,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 068,58 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,989 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.05.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 768,96 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 20.03.2024, bei 18 015,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 111,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,45 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 1,91 Prozent auf 213,40 EUR), Covestro (+ 1,59 Prozent auf 50,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,50 Prozent auf 97,44 EUR), Merck (+ 1,43 Prozent auf 166,15 EUR) und adidas (+ 1,30 Prozent auf 217,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Fresenius SE (-0,67 Prozent auf 28,32 EUR), BMW (-0,27 Prozent auf 88,30 EUR), Henkel vz (-0,14 Prozent auf 83,18 EUR), Continental (-0,11 Prozent auf 54,74 EUR) und Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 22,88 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 303 987 Aktien gehandelt. Mit 205,432 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at