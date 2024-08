Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX aktuell erneut ins Plus.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,51 Prozent höher bei 18 546,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 452,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 550,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 23.07.2024, einen Stand von 18 547,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 18 585,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 785,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,76 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 14,72 EUR), Commerzbank (+ 0,96 Prozent auf 13,11 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,84 Prozent auf 93,36 EUR), Bayer (+ 0,69 Prozent auf 27,90 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 0,62 Prozent auf 40,77 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Infineon (-0,39 Prozent auf 31,99 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 195,86 EUR), Siemens Energy (-0,24 Prozent auf 25,01 EUR), adidas (-0,14 Prozent auf 217,20 EUR) und Rheinmetall (-0,07 Prozent auf 533,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 290 963 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 229,217 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at