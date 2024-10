Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch heute aufwärts.

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr 0,55 Prozent auf 19 466,00 Punkte.

Bei 19 474,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 349,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2024, stand der LUS-DAX noch bei 18 995,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 18 361,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 14 905,00 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 16,26 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 19 678,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 3,97 Prozent auf 132,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,48 Prozent auf 28,06 EUR), Infineon (+ 1,45 Prozent auf 30,79 EUR), Porsche (+ 1,31 Prozent auf 67,98 EUR) und Continental (+ 1,29 Prozent auf 59,58 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Symrise (-1,77 Prozent auf 113,50 EUR), Deutsche Bank (-0,72 Prozent auf 16,06 EUR), Siemens Energy (-0,55 Prozent auf 36,04 EUR), adidas (-0,51 Prozent auf 214,90 EUR) und Commerzbank (-0,46 Prozent auf 16,23 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 465 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,492 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,97 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at