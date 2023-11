Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Am Montag zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Letztendlich stieg der MDAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent auf 25 409,63 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 233,634 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,288 Prozent fester bei 25 363,74 Punkten in den Montagshandel, nach 25 290,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 440,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 278,14 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 13.10.2023, wies der MDAX einen Stand von 24 956,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Wert von 28 084,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, den Stand von 25 975,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gab der Index bereits um 0,259 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell United Internet (+ 4,54 Prozent auf 19,80 EUR), HENSOLDT (+ 4,05 Prozent auf 27,76 EUR), HELLA GmbH (+ 4,04 Prozent auf 77,30 EUR), Bechtle (+ 3,87 Prozent auf 44,77 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,75 Prozent auf 33,18 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen ProSiebenSat1 Media SE (-4,46 Prozent auf 4,91 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,86 Prozent auf 81,26 EUR), Jungheinrich (-3,07 Prozent auf 26,52 EUR), PUMA SE (-2,94 Prozent auf 52,76 EUR) und Gerresheimer (-2,45 Prozent auf 91,45 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 361 786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 15,352 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 5,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at