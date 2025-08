NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Daniel Kerven bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf die Empfehlung der Übernahmeofferte des italienischen Medienkonzerns MediaForEurope durch den Aufsichtsrat des deutschen Medienunternehmens. Es bleibe nun abzuwarten, wie der konkurrierende Bieter PPF in den nächsten Tagen agieren werde. Eine Möglichkeit sei, dass PPF nun weitere ProSiebenSat.1-Aktien auf dem Markt kaufe, um seinen Einfluss in künftigen Verhandlungen zu erhöhen./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 14:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 14:49 / BST





