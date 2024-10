Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,22 Prozent auf 26 953,01 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 264,038 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,213 Prozent stärker bei 26 951,62 Punkten, nach 26 894,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 832,29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 013,36 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, lag der MDAX bei 25 550,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wurde der MDAX mit 25 688,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 24 956,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,427 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 5,06 Prozent auf 37,82 EUR), Lufthansa (+ 3,24 Prozent auf 6,68 EUR), TeamViewer (+ 2,85 Prozent auf 12,08 EUR), TUI (+ 2,74 Prozent auf 7,05 EUR) und HUGO BOSS (+ 2,50 Prozent auf 40,62 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil JENOPTIK (-7,62 Prozent auf 26,66 EUR), Carl Zeiss Meditec (-6,54 Prozent auf 61,45 EUR), Siltronic (-3,48 Prozent auf 61,05 EUR), Befesa (-2,98 Prozent auf 24,10 EUR) und K+S (-2,87 Prozent auf 10,51 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 8 123 539 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 19,509 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die thyssenkrupp-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 15,94 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at