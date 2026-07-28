Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX

Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,94 Prozent höher bei 32 407,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 352,563 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,227 Prozent höher bei 32 179,49 Punkten, nach 32 106,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 466,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 171,86 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 31 588,65 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 30 057,46 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 31 029,09 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,61 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Bechtle (+ 11,46 Prozent auf 36,00 EUR), K+S (+ 5,31 Prozent auf 15,07 EUR), Nemetschek SE (+ 4,08 Prozent auf 62,45 EUR), Porsche Automobil (+ 3,21 Prozent auf 28,26 EUR) und HENSOLDT (+ 2,63 Prozent auf 85,14 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Siltronic (-5,86 Prozent auf 73,90 EUR), AIXTRON SE (-4,99 Prozent auf 36,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,57 Prozent auf 71,65 EUR), JENOPTIK (-2,76 Prozent auf 37,34 EUR) und Nordex (-2,23 Prozent auf 37,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 288 619 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39,178 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,08 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at