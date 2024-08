Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX am Nachmittag

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,42 Prozent aufwärts auf 13 681,38 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 96,350 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,166 Prozent höher bei 13 647,21 Punkten, nach 13 624,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 719,37 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 647,21 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.07.2024, wurde der SDAX auf 14 684,96 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 837,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 13 237,82 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,01 Prozent zurück. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 7,84 Prozent auf 267,00 EUR), ADTRAN (+ 5,64 Prozent auf 4,65 EUR), STRATEC SE (+ 4,02 Prozent auf 41,40 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,55 Prozent auf 7,24 EUR) und ATOSS Software (+ 2,37 Prozent auf 138,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen thyssenkrupp nucera (-2,89 Prozent auf 8,41 EUR), Ceconomy St (-1,80 Prozent auf 2,73 EUR), Kontron (-1,80 Prozent auf 16,40 EUR), GFT SE (-1,66 Prozent auf 20,75 EUR) und AUTO1 (-1,29 Prozent auf 8,01 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 305 851 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 8,018 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ceconomy St-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,33 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at