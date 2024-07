Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels stärker

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,05 Prozent höher bei 3 335,86 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 522,490 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,036 Prozent auf 3 302,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 301,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 343,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 302,25 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,276 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, wies der TecDAX 3 367,64 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 406,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 177,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,339 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 4,10 Prozent auf 220,90 EUR), EVOTEC SE (+ 3,75 Prozent auf 9,55 EUR), Nordex (+ 3,46 Prozent auf 11,96 EUR), Kontron (+ 3,17 Prozent auf 19,87 EUR) und JENOPTIK (+ 3,07 Prozent auf 27,54 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SÜSS MicroTec SE (-4,68 Prozent auf 59,10 EUR), Siemens Healthineers (-0,78 Prozent auf 53,22 EUR), QIAGEN (-0,78 Prozent auf 37,52 EUR), Elmos Semiconductor (-0,68 Prozent auf 73,00 EUR) und ATOSS Software (-0,36 Prozent auf 109,60 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 386 128 Aktien gehandelt. Mit 216,730 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

