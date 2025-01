Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Plus

Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 3 500,33 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 606,172 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,030 Prozent leichter bei 3 486,65 Punkten, nach 3 487,68 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 525,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 483,02 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 10.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 552,26 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.10.2024, den Stand von 3 368,25 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.01.2024, bei 3 260,20 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3,30 Prozent auf 46,96 EUR), Siltronic (+ 2,07 Prozent auf 45,40 EUR), Bechtle (+ 1,82 Prozent auf 30,14 EUR), Nemetschek SE (+ 1,61 Prozent auf 97,90 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,56 Prozent auf 78,10 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (-2,03 Prozent auf 21,75 EUR), 1&1 (-2,01 Prozent auf 11,68 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,87 Prozent auf 42,00 EUR), JENOPTIK (-1,80 Prozent auf 21,82 EUR) und Eckert Ziegler (-1,71 Prozent auf 48,36 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8 547 007 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 281,411 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,16 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

