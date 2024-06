Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Um 09:27 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,40 Prozent auf 18 156,50 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 168,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 084,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 742,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, wies der LUS-DAX 18 149,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, lag der LUS-DAX bei 16 127,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,44 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 888,50 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 2,34 Prozent auf 214,30 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,48 Prozent auf 97,42 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,07) Prozent auf 226,00 EUR), Siemens (+ 1,05 Prozent auf 170,00 EUR) und Daimler Truck (+ 0,90 Prozent auf 37,16 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Henkel vz (-0,77 Prozent auf 82,66 EUR), Rheinmetall (-0,43 Prozent auf 485,80 EUR), Continental (-0,40 Prozent auf 54,58 EUR), Fresenius SE (-0,39 Prozent auf 28,40 EUR) und Symrise (-0,26 Prozent auf 113,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 178 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 205,432 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,53 zu Buche schlagen. Mit 8,57 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

