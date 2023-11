Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 1,27 Prozent höher bei 7 435,92 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,352 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 342,43 Punkte an der Kurstafel, nach 7 342,43 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 446,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 342,43 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,98 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 02.10.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 510,72 Punkte taxiert. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 02.08.2023, mit 7 561,63 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 144,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,56 Prozent abwärts. Bei 8 047,06 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 10,44 Prozent auf 5,26 GBP), BT Group (+ 8,82 Prozent auf 1,21 GBP), Segro (+ 6,32 Prozent auf 7,54 GBP), Land Securities Group (+ 5,82 Prozent auf 6,07 GBP) und Smith Nephew (+ 5,37 Prozent auf 9,73 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Hikma Pharmaceuticals (-3,83 Prozent auf 18,47 GBP), GSK (-2,39 Prozent auf 13,89 GBP), Haleon (-2,37 Prozent auf 3,23 GBP), Centrica (-1,82 Prozent auf 1,59 GBP) und BAE Systems (-1,13 Prozent auf 11,05 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 349 262 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 200,645 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die NatWest Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,06 zu Buche schlagen. Mit 11,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

