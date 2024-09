Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag fester

Am Mittwoch herrscht in London ein ruhiger Handel.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 8 210,52 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,558 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 205,98 Punkten, nach 8 205,98 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 181,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 232,76 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,355 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 168,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 147,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 496,87 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,33 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Intermediate Capital Group (+ 3,61 Prozent auf 21,80 GBP), Entain (+ 2,71 Prozent auf 6,97 GBP), Prudential (+ 2,62 Prozent auf 6,17 GBP), BT Group (+ 1,86 Prozent auf 1,43 GBP) und Rio Tinto (+ 1,57 Prozent auf 46,33 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Rentokil Initial (-19,64 Prozent auf 3,82 GBP), Centrica (-1,92 Prozent auf 1,17 GBP), Howden Joinery Group (-1,78 Prozent auf 9,39 GBP), Ocado Group (-1,56 Prozent auf 3,33 GBP) und Marks Spencer (-1,44 Prozent auf 3,51 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 56 494 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 233,499 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Die M&G-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,64 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

