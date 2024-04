Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch am Donnerstag in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,03 Prozent höher bei 7 963,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,515 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 961,21 Punkten, nach 7 961,21 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 954,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 970,09 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,665 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 11.03.2024, den Wert von 7 669,23 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 11.01.2024, einen Wert von 7 576,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 785,72 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,14 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 015,63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Kingfisher (+ 4,13 Prozent auf 2,52 GBP), Marks Spencer (+ 2,78 Prozent auf 2,63 GBP), Smiths (+ 2,62 Prozent auf 16,46 GBP), Croda International (+ 2,45 Prozent auf 48,87 GBP) und Ocado Group (+ 1,78 Prozent auf 3,74 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Aviva (-4,50 Prozent auf 4,68 GBP), Phoenix Group (-3,96 Prozent auf 5,21 GBP), Lloyds Banking Group (-3,61 Prozent auf 0,51 GBP), Reckitt Benckiser (-2,16 Prozent auf 42,12 GBP) und Whitbread (-1,47 Prozent auf 32,03 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 11 109 791 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 212,049 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,82 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 10,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

