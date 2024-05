Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Montagnachmittag in der Gewinnzone

So bewegt sich der Dow Jones am Montag.

Am Montag steigt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,35 Prozent auf 38 811,29 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,235 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,087 Prozent stärker bei 38 709,36 Punkten, nach 38 675,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 886,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 689,38 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der Dow Jones mit 38 904,04 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, notierte der Dow Jones bei 38 521,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 674,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,91 Prozent aufwärts. 39 889,05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 2,65 Prozent auf 116,67 USD), Boeing (+ 1,96 Prozent auf 183,31 USD), Caterpillar (+ 1,33 Prozent auf 341,23 USD), Chevron (+ 1,23 Prozent auf 162,22 USD) und IBM (+ 1,22 Prozent auf 167,73 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Amgen (-3,71 Prozent auf 299,75 USD), Apple (-1,31 Prozent auf 180,97 USD), Honeywell (-0,65 Prozent auf 194,54 USD), Johnson Johnson (-0,50 Prozent auf 148,52 USD) und Intel (-0,31 Prozent auf 30,81 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 11 519 819 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

2024 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at