Gute Stimmung in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen

Am Mittag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 1,18 Prozent auf 33 667,50 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 10,282 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,579 Prozent auf 33 081,87 Punkte an der Kurstafel, nach 33 274,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 33 450,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 33 709,66 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 3,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33 433,35 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 02.08.2023, den Stand von 35 282,52 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 02.11.2022, bei 32 147,76 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 1,60 Prozent. Bei 35 679,13 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 4,31 Prozent auf 21,52 USD), Nike (+ 3,46 Prozent auf 104,37 USD), Walt Disney (+ 2,43 Prozent auf 83,04 USD), Chevron (+ 2,33 Prozent auf 147,34 USD) und American Express (+ 2,29 Prozent auf 149,81 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Travelers (-1,11 Prozent auf 167,40 USD), Merck (-0,05 Prozent auf 102,80 USD), UnitedHealth (+ 0,39 Prozent auf 533,65 USD), Intel (+ 0,51 Prozent auf 37,48 USD) und Cisco (+ 0,55 Prozent auf 52,48 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 4 927 253 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,518 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at