Gute Stimmung in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen

So performte der Dow Jones am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Am Donnerstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,18 Prozent fester bei 39 069,11 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,434 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,333 Prozent auf 38 483,66 Punkte an der Kurstafel, nach 38 612,24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38 802,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 39 149,61 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 22.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 001,81 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 22.11.2023, den Wert von 35 273,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.02.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 045,09 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,59 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 149,61 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 3,56 Prozent auf 293,65 USD), Visa (+ 2,53 Prozent auf 283,75 USD), IBM (+ 2,51) Prozent auf 184,21 USD), Microsoft (+ 2,35 Prozent auf 411,65 USD) und Home Depot (+ 1,98 Prozent auf 371,34 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Intel (-1,13 Prozent auf 42,98 USD), Verizon (-0,90 Prozent auf 40,73 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,83 Prozent auf 21,57 USD), Nike (-0,18 Prozent auf 105,08 USD) und Coca-Cola (-0,15 Prozent auf 61,15 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16 896 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,758 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,66 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 7,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at