Gute Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Der Dow Jones gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 1,00 Prozent höher bei 44 534,66 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 17,067 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,168 Prozent auf 44 020,66 Punkte an der Kurstafel, nach 44 094,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 44 604,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44 013,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, stand der Dow Jones bei 42 270,07 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.04.2025, bei 41 989,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 169,52 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5,05 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 4,15 Prozent auf 290,81 USD), Sherwin-Williams (+ 3,53 Prozent auf 355,49 USD), Merck (+ 3,44 Prozent auf 81,88 USD), UnitedHealth (+ 3,30 Prozent auf 322,28 USD) und Home Depot (+ 3,00 Prozent auf 320,80 EUR). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-2,35 Prozent auf 154,27 USD), Microsoft (-0,99 Prozent auf 492,49 USD), IBM (-0,80 Prozent auf 292,41 USD), Walt Disney (-0,47 Prozent auf 123,43 USD) und Cisco (-0,35 Prozent auf 69,14 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 360 944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,273 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,90 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

