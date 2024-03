Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels im Plus

Um 15:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,34 Prozent auf 39 137,26 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 12,901 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,313 Prozent auf 38 883,32 Punkte an der Kurstafel, nach 39 005,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 39 171,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 39 024,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 1,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, stand der Dow Jones bei 38 272,75 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 13.12.2023, den Wert von 37 090,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, lag der Dow Jones bei 31 819,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 3,77 Prozent nach oben. Bei 39 282,28 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 3,76 Prozent auf 102,43 USD), Caterpillar (+ 1,41 Prozent auf 342,00 USD), Chevron (+ 1,32 Prozent auf 153,89 USD), Home Depot (+ 1,28 Prozent auf 379,34 USD) und Goldman Sachs (+ 1,24 Prozent auf 393,00 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen McDonalds (-3,11 Prozent auf 285,16 USD), Apple (-1,22 Prozent auf 171,11 USD), Intel (-1,02 Prozent auf 44,78 USD), IBM (-0,52 Prozent auf 196,76 USD) und Johnson Johnson (-0,50 Prozent auf 161,93 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 947 351 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,751 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

