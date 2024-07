Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr 0,05 Prozent auf 20 403,04 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 20 393,89 Punkte an der Kurstafel, nach 20 391,97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20 374,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 426,80 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 000,95 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 08.04.2024, mit 18 100,19 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 15 036,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 23,33 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 426,80 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 5,78 Prozent auf 33,87 USD), NVIDIA (+ 2,85 Prozent auf 129,41 USD), Lucid (+ 2,73 Prozent auf 3,01 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,66 Prozent auf 176,47 USD) und Enphase Energy (+ 2,28 Prozent auf 99,35 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Datadog A (-3,79 Prozent auf 129,46 USD), Atlassian A (-3,23 Prozent auf 181,27 USD), Zscaler (-2,96 Prozent auf 195,68 USD), Palo Alto Networks (-2,33 Prozent auf 334,12 USD) und Workday A (-2,12 Prozent auf 224,27 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 966 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,211 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,89 erwartet. Mit 12,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

